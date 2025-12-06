Új kategóriában próbál szerencsét a legendás gyártó

Hírlevél
Teniszrajongók, figyelem! A Lexus egészen váratlant húzott, világklasszis teniszezőket utánoz az új adogatógépük.
Lexusdöbbenetesérdekesség

A Lexus márka aktívan támogatja a teniszsportot, ami érthető, hiszen a prémiumgyártók vásárlóinak körében igencsak népszerű ez a tevékenyeség. Az viszont más kérdés, hogy mekkora igény lesz Signature Shot elnevezésű, professzionális adogatógépre, melynek érdekessége, hogy hajszálpontosan utánozza a világ legkiválóbb teniszezőinek szerva- és ütésstílusát.

Íme, a Lexus adogatógépe. Tudása minden, csak nem átlagos Fotó: Lexus
Íme, a Lexus adogatógépe. Tudása minden, csak nem átlagos 
Fotó: Lexus

A Lexus újdonsága nem akárhogy lövi a labdát

A Lexus Signature Shot nem véletlenszerűen vagy átlagos programozással lövi át a háló felett a labdát. A fejlesztők számtalan mérkőzésvideó kielemzésével, végtelen adathalmok feldolgozásával, online statisztikák alkalmazásával határozták meg az élvonalbeli játékosok jellegzetes ütéseinek és szerváinak a szögét és röppályáját, valamint a pörgetés mértékét és irányát, majd ezeket a paramétereket beprogramozták az adogatógépbe. A különleges berendezés a 2026-os szezonban több teniszversenyen és klubban feltűnik majd, hogy minden érdeklődő személyesen tapasztalhassa meg a gép működését. Aki elég tapasztalt és bátor, akár 150 km/órás sebességgel érkező szervát is fogadhat!

 

