Ha a könnyű is túl nehéz – Lotus Elise-tuning

Mindenféle sportkocsihoz készít tuningalkatrészeket a brit HPE műhely, amelynek a csapata az évek alatt arra a megállapításra jutott, hogy a Lotus Elise a legtökéletesebb autó. Azonban ezen a tökéletességen is lehet még csiszolni, hiszen az elmúlt 3 évtized alatt nagyot fejlődött a technika, amit a rögtön három formában is megvásárolható átalakítás bizonyít.

670 kg és 120 LE helyett 620 kg és 330 LE - így lesz igazán izgalmas a Lotus Elise

Fotó: HPE

Honda szívómotor repíti a megfiatalodott Lotus Elise-t

A HPE R300-asnál megtartják a széria karosszériát, de sportfutóművet, karbon üléseket, könnyebb műszerfalat építenek be. A legnagyobb változás a K20-as Honda szívómotor beépítése jelenti, ennek a teljesítményét 250 lóerőre (8200/perc) és 244 Nm-re (6300/perc) növelik, ami duplája az eredeti Rover 1,8-as blokk 120 lóerejének. A következő lépcsőfok a HPE R400, amelynél már karbon karosszériát adnak, a K20-as blokkot 2,2 literesre növelik, a teljesítmény 300 lóerő (8500/perc), a nyomaték 284 Nm (6500/perc) – nagyobb fékeket is kap ez a modell.

A csúcsot a HPE500-as jelenti, amelynél már karbon-kerámia fékek lassítanak és van bukókeret is – még így is 620 kg alatt marad a saját tömeg. A K20-as blokkot jelen esetben nagy furattal és rövid lökettel módosítják, a 2,1 literes szívómotor ebben a formájában igazán pörgős, a csúcsteljesítmény 330 lóerő (9500/perc), a nyomaték 278 Nm (8600/perc). Itt már fordított (az egyes bal alul) séma alapján kapcsolható a hatfokozatú váltó, amelynek az áttételeit is rövidebbre veszik. Az egyetlen szépséghiba, hogy a kulcsrakész HPE500-as ára adók nélkül 375 000 font, azaz 166,3 millió Ft, ami sokszorosa egy megkímélt Lotus Elise árának.

