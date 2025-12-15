Aki most lép, nagyot nyerhet – így változik a luxusautók üzlete

A Boston Consulting Group készített előrejelzést a 100 000 dollárnál (32,8 millió Ft) értékesebb luxusautók piacáról, amely szerint stabil, évi 5-7%-os növekedés várható a szegmensben a következő évtizedben, így megduplázódik annak mérete. Az Egyesült Államokban aktuálisan évi 110 milliárd dollár értékben cserélnek gazdát luxusautók, 2035-ben már 180-215 milliárd dollár lesz a forgalom, ezen belül a használt autók szegmense másfélszer gyorsabban fog növekedni, mint az új autóké.

A fiatalok befektetésnek, az idősebbek érzelemből vásárolnak luxusautót

Fotó: Ferrari

A luxusautó-vásárlók egyre több időt és pénzt költenek online

Az egzotikus autók vásárlói egyre több időt töltenek az interneten, ahol autók után kutatnak, és ha meghoznak egy döntést, egy hónapon belül végrehajtják a vásárlást is. Minél fiatalabb az ügyfél, annál inkább interneten keresztül üzletel, és annál inkább befektetésnek tekinti a vásárlást, egyébként az érzelmek alapján hoznak döntést. Van néhány alappillérnek számító márka – azon belül is a Ferrari és a Porsche került említésre –, de nem nagy a márkahűség a luxusautók között. Az extra programokkal, legyen szó pályanapokról, divatbemutatókról vagy épp borkóstolókról lehet növelni a márkahűséget a piacnak ezen szegmensében, de ennél is többet számít az állandó online élmény.

