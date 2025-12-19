Döbbenetes felvétel, az autósok rémálma vált valóra az M3-ason!

Rendkívül veszélyes akadályt kellett kerülgetniük az M3-as autópályán közlekedőknek december 17-én. A Bpiautosok.hu olvasója az eset kapcsán azt írta, hogy sok mindennel találkozott már nagy tempónál, de gázpalackkal eddig még nem.

Autópályán egy ilyen tárgy különösen veszélyes: 130 km/h körüli sebességnél nincs idő hosszú mérlegelésre, egy hirtelen manőver pedig nemcsak az érintett járművet, hanem a mögötte haladókat is veszélybe sodorhatja. A felvétel alapján a szállító hamar észrevette a palack elvesztését.

Ilyen egy gázpalack az M3-as autópályán:

A videóban látható második felvétel Szentendrén készült. Itt nem váratlan akadály, hanem a figyelmetlenség játszotta a főszerepet, egy Honda Civic vezetője rohant bele az előtte álló kocsisorba. A harmadik, teljesen érthetetlen eset a Kerepesi úton történt.