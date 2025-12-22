Így váltanak sávot az aljas sunyik, videón két felháborító eset

Egy videóban két olyan közlekedési eset látható, amelyekben közös, hogy a balesetet okozó autó vezetője megállás nélkül továbbhajtott. Az első felvételt december 16-án készítette Budaörsön a Bpiautosok.hu olvasója, aki szerint a vétlen autós besorolt a balra kanyarodó sávba Budapest felé, és nem ment az audis után.

A beküldő azt is hozzátette, hogy a maga részéről számonkérte a sofőrt, aki csak játszotta a hülyét, mint aki semmit nem vett észre. Amikor azonban megállt egy parkolóban, az első dolga volt, hogy megnézze az autóján keletkezett sérülést.

Videón a két megállás nélkül elhajtó sofőr:

A második eset Debrecenben történt, itt a leszorított autó a padkára kényszerült, ahol defektet kapott. A balesetet okozó sofőr ebben az esetben sem állt meg.