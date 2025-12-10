Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
ELO

Átszellemülve jön a népszerű autótípus!

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Guruló ötletbörze a Citroën ELO. A valóságban egy praktikus részletekkel megáldott egyterűről van szó.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ELOegyterűCitroenelektromos autóktanulmányautóautós hír

Három évvel ezelőtt ezelőtt búcsúzott el a Citroën C4 Spacetourer (jogdíj-spórolás miatt 2018-ban álltak le a Picasso névvel) képében a franciák utolsó igazi egyterűje, azóta csak modul egyterűket kínálnak haszonjármű alapon. A most bemutatott ELO nevű tanulmányautó a jövő forradalmi családi autóját példázza, amely a harsány részletektől eltekintve egy villanymotoros egyterű, amelyet az aktuális igényeihez alakíthat a tulajdonos.

A Citroen ELO egyterű-tanulmány halad egy homokos fövenyen.
4,1 méteren kínál 6 személyes utasteret, hálószobát, dolgozót és társalgót a Citroen modern egyterűje
Fotó: Citroen

Egyterű-jellegzetesség a sokoldalúan alakítható belső tér

Az akkumulátoros-elektromos hajtásnak köszönhetően most sikerült mindössze 4,1 méteres hosszba belesűríteni a hatszemélyes belső teret – bár ezt a nemrég a legrondább autónak megválasztott újkori Fiat Multipla is tudja. Újdonság, hogy ezúttal viszonylag szabadon lehet tologatni, rendezgetni az üléseket, így a klasszikus autóbelső lehet hálószoba, társalgó, dolgozó annak függvényében, éppen mire van szükség. A Citroën fejlesztőinek célja az volt, hogy az esetek 5%-ban guruló, egyébként parkoló autó kihasználtságát tovább növeljék, azaz akkor is szívesen tartózkodjanak ott az utasok, ha épp nem a helyváltoztatásról van szó. Tehát az akkumulátor feltöltésekor kötelező várakozás is könnyen eltelik.

Copyright FRED DE PONTCHARRA @ ContinentalProductions
Fotó: FRED DE PONTCHARRA

De nem csak a fedélzeten, hanem az ELO környékén is megoldható az időtöltés a kiszerethető kempingülésekkel, asztallal, illetve ha van hosszabbító, az akkumulátor segítségével elektromos eszközöket – tévé, grill, satöbbi – is lehet üzemeltetni. Négy tolóajtón keresztül közelíthető meg az utastér, ezek érdekessége, hogy a küszöböt is magukkal viszik, ahogy kifelé mozdulnak, így sokkal könnyebb a ki- és beszállás az akár 1,92 méter széles nyíláson keresztül.

Galéria: Citroen ELO tanulmány
Fotó: Citroen
1/50
Citroen ELO tanulmány

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!