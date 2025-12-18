Válságban a Mercedes-Benz? Meglepetésre távozik a vezető formatervező

Három évtized után távozik a Mercedes-Benztől Gorden Wagener, aki 2008 óta volt vezető formatervező, és ebben a minőségében a márka jelenlegi formavilágát megalkotta. Az utóbbi időben sok kritika érte, a különálló EQ modellek bukását is részben azok sajátos megjelenésének tudják be a kritikusok. Úgy tűnik, nem készült el időben a legutóbbi, Iconic nevű tanulmányautó, amely már az akkumulátoros-elektromos korszak karakteres megjelenését mutatta.

Gorden Wagener vezető formatervező 29 év után távozik a Mercedes-Benztől

Fotó: Mercedes-Benz AG Communications / MediaPortal Mercedes-Benz AG

A Mercedes-AMG vezető dizájnerét nevezték ki a Mercedes-Benz vezető formatervezőjének

Az Esseni Egyetemen tanult ipari formatervezést, majd a londoni Royal College of Art-on specializálódott járműtervezésre. A Volkswagennél, a Mazdánál és a General Motorsnál dolgozott, mielőtt 1997-ben a Mercedes-Benzhez igazolt. 2008-ban nevezték ki vezető formatervezőnek, 2009-ben kapott tiszteletbeli professzori címet a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemtől, amelynek végig lelkes támogatója volt, legutóbb december 2-án tartott előadást a hallgatóknak. A német gyár formatervező stúdiójában számos magyar dizájner megfordult az évek során, a gyárral való együttműködésnek köszönhetően. 2016-ban hozták létre számára a Fő Formatervezési Igazgató címet, ekkortól kezdve a Daimler konszern összes termékének megjelenéséért felelt, illetve ez után kezdett külső partnerekkel együtt dolgozni a márka, például ingatlanfejlesztésekben is kivette a részét. Gorden Wagener saját kérésre 2026. január 31-ével távozik a Mercedes-Benztől, utóda a jelenleg a Mercedes-AMG formaterveiért felelős dizájner, Bastian Baudy lesz.

