Túlságosan csillogó metálfény miatt kellett visszahívást elrendelni

Már a neve is árulkodik arról, hogy a metálfény csillogását apró fém részecskék adják, jellemzően az alumíniumporra szavaznak a festékgyártók. Most épp a Hyundai konszern került bajba a túlságosan csillogó metálfény miatt, a Genesis G90-es luxusautóhoz kínált ezüstszürke, egészen pontosan Savile Silver nevű árnyalatnál a lakkba olyan sok alumíniumport kevertek, ami zavarja a kocsi orrán lévő radarérzékelőt. A részleges önvezetést aktiválva (Highway Driving Assist 2) előfordulhat, hogy tévesen érzékel akadályt a radar és vészfékezést vált ki.

Olyan sok alumíniumport kevertek a Genesis metálfénybe, hogy visszahívást kellett elrendelni miatta

Fotó: Genesis

Több hónapig kutattak a Hyundai mérnökei, mire meglett a bűnös metálfény

Az első ügyfélpanaszok beérkezése után (11 ügyfél jelzett problémát, nem tudni arról, hogy baleset történt az indokolatlanul vészfékező autó miatt) több hónapos vizsgálattal azonosították a problémát a gyár mérnökei. A megoldást azt jelenti, hogy a már eladott autókon – az Egyesült Államokban ez 483 autót jelent a 2023-2026 közötti modellévekből – lecserélik az első lökhárítóban a radarérzékelőt olyan darabra, amit már nem zavar meg az alumíniumporról visszaverődő jel. A 650 dolláros felárral kínált Savile Silver nevű fényezést átmenetileg nem lehet rendelni, az eladott autók tulajdonosait arra kérik, a visszahívás elvégzéséig ne használják autójuk részleges önvezetési funkcióját.