Most megveheti ezt a különleges autót, nem hiszi el, ki volt a gazdája!

Január 17-én rendezi meg a Mecum árverési ház a floridai Kissimmee árverését, amely a világ legnagyobb, ilyen jellegű rendezvénye. Számos különlegességgel készülnek a nagy eseményre, például a világ egyedüli, gyárilag fehér színű Ferrari 250 GTO-ját is elárverezik. A több tízmillió dolláros kategóriát leszámítva az egyik legérdekesebb ajánlat a Niki Lauda számára készített egyedi BMW M1-es sportkocsi lesz, amelyet azért kapott az F-1-es világbajnok, mert megnyerte a gyár által szervezett ProCar szériát.

Elárverezik a Niki Lauda számára készített egyedi BMW M1-es sportkocsit

Fotó: Mecum

Niki Lauda autójára kézzel festették fel a BMW Motorsport színeit

A fehér karosszériára kézzel festette fel a BMW Motorsport színeit Walter Maurer, aki egyébként a BMW Art Car sorozatban számos művész, többek között Andy Warhol és Alexander Calder elképzeléseit valósította meg az autókarosszériákon. Ezenkívül még a versenyautóról származó első légterelő teszi különlegessé az autót. Az 1980-ban gyártott példány mindössze 20 350 km-es futásteljesítménnyel bír, így nem csoda, hogy a kék belső térben nem láthatóak a használat nyomai.

Műszakilag is tökéletes állapotban van a BMW M1-es, a vevő akár használhatja is a 3,5 literes, 277 lóerős soros hathengeres szívómotorral szerelt középmotoros sportkocsit; persze akkor jelentősen esik a befektetésének értéke. A Niki Lauda számára gyártott BMW M1-es 1987-ben került az USA-ba, ahol az évek során múzeumi állapotúra hozták az alsó részét, tehát nem okoz gondot a tükörpadlón való prezentáció sem. Január 17-én kerül sor az árverésre, becsült értéket nem közölnek a Mecum weboldalán, de várhatóan hét számjegyű dollár-összeget kell majd kifizetni az egyedi megjelenésű és előéletű BMW M1-esért.

