Gyári csapatban indul magyar versenyző a motocross-vb-n!

Elég turbulens időket él az osztrák KTM motorkerékpár-gyártó, épp most került új tulajdonoshoz, folyamatban van a cég átszervezése. Eközben elég tehetségesnek ítélték meg a magyar Zanócz Noelt, hogy leszerződtessék a gyári támogatással induló holland Van Venrooy KTM Racing Team istállóhoz. A 2026-os évadban a motocross-vb MX2-es kategóriájában indul világszerte 20 viadalon (40 futam) a 18 éves orosházi motoros.

Zanócz Noel 2026-ban KTM gyári támogatással indul a motocross-vb-n

Fotó: Autó-Motor

Argentínában indul a motocross-vb, de lesz verseny Ausztráliában és Kínában is

Egyelőre még nincs kihirdetve a 2026-os magyar motocross-naptár, de Zanócz Noel lehetőség szerint szeretne a magyar bajnokságban is rajthoz állni – bár a sűrű vb-program miatt biztos, hogy nem tud ott lenni az összes hazai futamon. Ezzel tartozik a rajongóknak és támogatóknak.