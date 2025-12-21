Sorban állnak a vevők ezért a benzinpusztítóért!

Eredetileg úgy volt, hogy a Ram 1500-as pickup aktuális generációja soros hathengeres benzinesekkel, illetve hatótávnövelős-elektromos és akkumulátoros-elektromos hajtásokkal lesz elérhető. Ehhez képest az akkumulátoros változatot törölték, és utólag belerakták a halálra ítélt V8-as Hemi blokkot a motortérbe. Utóbbi annyira nagy siker, hogy a vásárlók sorban állnak ezért a változatért úgy, hogy felárat kell fizetni az egyébként gyengébb és többet fogyasztó motorért...

Felárat fizetnek és várnak a V8-as szívómotorra a Ram 1500 vásárlók

Fotó: Stellantis / Ram

Nem bír elég V8-as motort gyártani a Stellantis

Nagyjából kétszer több V8-as Ram 1500-ast értékesítenek, mint hathengeres változatot, épp ezért azzal küzd a Stellantis, hogy nem tud elég V8-as motort gyártani – mintegy 100 000-rel több V8-as motorra lenne szükség az igények fedezésére. Mindez úgy, hogy az 5,7 literes V8-asért (401 LE/555 Nm) 1200 dollár felárat kell fizetni, miközben az 25 lóerővel és 68 Nm-rel gyengébb a soros hathengeres biturbónál.

Fotó: Stellantis / Ram

Aki viszonylag belátható időn – pár hónap – akar V8-as motorral szerelt pickupot magának, annak a Big Horn vagy Laramie felszereltségeket kell választania, a Warlock, Limited vagy Limited Longhorn modellekre nem adnak szállítási határidőt a márkakereskedések. Ami nem jelenti azt, hogy nem értékesítenek belőlük, mert a vásárlók még így is inkább a V8-as szívómotort választják a soros hathengeres biturbó helyett...

