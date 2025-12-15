Elképesztő: motorkerékpár még nem jutott ilyen magasra!

Ezúttal is a Chile és Argentína határán lévő Ojos de Salado vulkánt választották a magassági rekord beállításához, ez a tűzhányó aktuálisan 6893 méteres magasságával rendszeresen helyszíne az ilyen mutatványoknak, az autós magassági rekordot is itt hozta össze Romain Dumas egy Porsche 911-essel (6734 méter). Most a svájci Jiri Zak a spanyol Stark Motorcycles segítségével állította be a motorkerékpáros rekordot, ami 6721 méter.

Két éves előkészítő munka előzte meg a motorkerékpár magassági világrekord-döntést

Fotó: Stark Motorcycles

Elektromos hajtással döntötték meg a motorkerékpár magassági rekordot

Mintegy két éves előkészítő munka előzte meg a magassági rekord-kísérletet, amely során a ritka levegő, a metsző fagyos szél nehezítette Jiri Zak dolgát. Több napig vártak, hogy megfelelő legyen az időjárás, de végül december elején sikerült elérni a rekord magasságot. Az erről készített felvételeket és kalibrált GPS-adatokat átadták a Guinness Világrekordok szerkesztőinek, akik azok alapos vizsgálata alapján döntenek majd a bejegyzésről.

Azért választotta a villanymotoros Stark Varg EX motorkerékpárt a svájci kalandor, mert annál nem okoz teljesítménycsökkenést az oxigénhiányos környezet.