Karácsonyi csoda, hogy ezt megúszta az agyatlan motoros

Nem sok hiányzott a tragédiához egy alagútban. Hajszálon múlt, hogy nem esett el a motoros.
Alagútban vagánykodott egy motoros, a megengedett sebességet jócskán túllépve próbált egykerekezni. A kritikus pillanatok akkor jöttek, amikor letette a jármű elejét, és az egyből beszitált.
A motoros másodpercekig küzdött azért, hogy visszanyerje az irányítást a motorja fölött, végül sikerrel is járt. Azzal azért remélhetőleg ő is tisztában van, csak a szerencsén múlt, hogy elmaradt a baleset.
Videón a motoros akciója:
