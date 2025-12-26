Hírlevél
motoros

Karácsonyi csoda, hogy ezt megúszta az agyatlan motoros

32 perce
Nem sok hiányzott a tragédiához egy alagútban. Hajszálon múlt, hogy nem esett el a motoros.
motorosgyorshajtásalagút

Alagútban vagánykodott egy motoros, a megengedett sebességet jócskán túllépve próbált egykerekezni. A kritikus pillanatok akkor jöttek, amikor letette a jármű elejét, és az egyből beszitált.

A motoros másodpercekig küzdött azért, hogy visszanyerje az irányítást a motorja fölött, végül sikerrel is járt. Azzal azért remélhetőleg ő is tisztában van, csak a szerencsén múlt, hogy elmaradt a baleset.

Videón a motoros akciója:

 

