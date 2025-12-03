Menőzni akart a motoron, élete végéig szégyellni fogja ezt az égést – videó

Motorra pattant egy férfi egy szalonban, hogy kipróbálja, milyen érzés lenne, ha az övé lehetne. Sokáig fogja emlegetni, ami ezután történt: addig szerencsétlenkedett, amíg a motor elszabadult, és egyenesen áthajtott vele egy üvegtáblán.

A férfi láthatóan nem teljesen értette, hogy mi történt vele, de legalább nem sérült meg súlyosan. Nem derült ki, hogy a szalon tulajdonosa mit szólt a jelenethez, és az sem, hogy végül kinek kellett fizetnie a kárt.

Így ne üljön senki motorra: