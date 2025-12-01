Megjöttek a szállítók, úgy lepakoltak, hogy mindenki rajtuk röhögött – videó

Nem keltettek profi benyomást azok a szállítók, akiknek feladata egy munkagép kiszállítása lett volna. Már csak a legutolsó lépés lett volna hátra, de ekkor minden rosszra fordult.

A kezelő valószínűleg rossz pedálra lépett, amitől a gép irányíthatatlanná vált. Ezt felismerve mindenki menekült, amerre látott, a jármű pedig végül leborult a platóról. Úgy tudni, nem sérült meg senki.

Videón a munkagép borulása: