Megjöttek a szállítók, úgy lepakoltak, hogy mindenki rajtuk röhögött – videó

Hiba csúszott a számításokba egy kiszállítás során. A munkagép jött, és már vihették is vissza.
autós hírmunkagépszállítás

Nem keltettek profi benyomást azok a szállítók, akiknek feladata egy munkagép kiszállítása lett volna. Már csak a legutolsó lépés lett volna hátra, de ekkor minden rosszra fordult.

A kezelő valószínűleg rossz pedálra lépett, amitől a gép irányíthatatlanná vált. Ezt felismerve mindenki menekült, amerre látott, a jármű pedig végül leborult a platóról. Úgy tudni, nem sérült meg senki.

Videón a munkagép borulása:

 

