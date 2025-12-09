Hírlevél
Ez váratlanul jött: brutális visszahívási akció vette kezdetét!

3 órája
Egyre több autó büszkélkedhet digitális kijelzőkkel. Azonban a hagyományos műszerfalnak is megvan az előnye.
A Chryslerhez tartozó Ram márka roppant népszerű az Egyesült Államokban, tavaly bő 400 ezer példányt értékesítettek. A hatalmas pick-upokat és áruszállítókat kínáló gyártó azonban most komoly visszahívási akciót hirdetett, méghozzá egy szokatlan műszaki hiba miatt. A Ram 72 ezer, 2025-ös és 2026-os modellévű pick-upját várja soron kívüli szervizlátogatásra a digitális műszerfal meghibásodása miatt. 

A Ram márka nagy visszahívási akciót hirdet, ezúttal a digitális műszerfal okozhat problémát Fotó: Ram
A műszerfal okozza a gondot

Egészen pontosan arról van szó, hogy a kijelző menet közben vagy közvetlenül a motor indítása után időszakosan elsötétülhet. A probléma a 12 colos panelre betöltött szoftverre vezethető vissza, amelyet a Marelli North America szállított. Az Egyesült Államok Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatalának (NHTSA) jelentése szerint a problémát a 2023. október eleje és 2025 között gyártott járműveinél azonosították. A márkakereskedőket december 4-én értesítették a visszahívásról, a tulajdonosoknak szóló leveleket pedig januártól tervezik kiküldeni. A javítások ingyenesek, és a műszercsoport szoftverének újraprogramozását vagy teljes cseréjét foglalják magukban. Ez a visszahívás mindössze napokkal egy másik, a légzsákokra vonatkozó visszahívás után történt, ami tovább erősíti a márkával kapcsolatos minőségi aggályokat. Az pedig külön érdekes, hogy az Európai Unió betiltaná az ilyen járműveket. 

 

 

