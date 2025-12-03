Nem fogja elhinni, mi okozott dugót az autópályán!

Hírlevél
Szerencsére nem történt tragédia, de meleg helyzet volt. Az A2-es autópálya leállósávjában kényszerleszállást hajtott végre egy motoros vitorlázó repülő.
Nem mindennapi látványban volt része az osztrák A2-es autópályán haladóknak Karintiában, Arnoldstein közelében. Egy Klagenfurtból sétarepülésre induló kisrepülőgép kényszerleszállást hajtott végre műszaki hiba miatt. A hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy pontosan mi volt a probléma, ám azt tudjuk, hogy a 62 éves pilóta és 59 éves utasa sértetlenül megúszta a landolást az A2-es autópálya leállósávjában – a hírek szerint a motor állhatott le.

Fotó: Facebook
Nagy riadalmat okozott az autópálya leállósávjára leszálló a kisrepülő, de senkinek sem esett baja 
Fotó: Facebook

A2-es autópálya: három kilométeres dugó

Csodával határos módon úgy tette le a gépet a pilóta, hogy az autópályán haladó járművekben sem esett kár, a közel 11 méteres szárnyfesztávolság miatt ez bravúros teljesítmény. A rendőrség, a tűzoltóság és az autópálya-kezelő munkatársai pillanatok alatt a helyszínre érkeztek, ám így is bő három kilométeres dugó alakult ki. Végül a tűzoltóság elvontatta a gépet az autópályáról a volt arnoldsteini vámhivatalhoz további vizsgálatok céljából.

 

