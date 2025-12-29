Nem hiszi el, mit műveltek a szervizben az autóval!

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Ezt a videót mindenkinek látnia kell!
videóvw golfafrikai szervizbenautós hírjavításautó

Vannak pillanatok, amikor azt hinné az ember, hogy menthetetlen a helyzet, majd szembejön vele egy ilyen videó. Szétrohadt autó, a világ legtöbb országában biztosan menne a zúzdába, merthogy már a bontóhoz sem méltó. De nem ebben az afrikai "szervizben", ahol néhány szerszám segítségével próbálják megmenteni a derék VW Golf kombit.

Fogd meg a söröm!

Kalapács, hidegvágó, lemezolló és kezdetleges hegesztőkészülék a műhely arzenálja, szerelőakna nincs, ahogy a munkavédelem és az igényes környezet is smafu. De végülis ezért nézzük ezt a videót, közben pedig elgondolkodhatunk, hogy olykor valóban nincs lehetetlen.

 

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!