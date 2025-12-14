Szabadidő-autók mellett valódi terepjárókat kínál a Great Wall Motors konszern Haval márkája, amely már expedíciós járművet is kínál. A Haval H9 Cross-Country Edition kiindulási alapját a célnak legjobban megfelelő turbódízel-változat jelenti (benzines és plug-in hibrid kivitel is létezik), amelynél komoly műszaki változást jelent, hogy 131 literre növelik a gázolajtank méretét.

1400 km-es hatótávot tud a 131 literes tankkal szerelt Haval H9 Cross-Country Edition

Fotó: Haval

A 78+53 literes tank miatt nincs harmadik üléssor

Ehhez az egyébként az alvázon belül menetirány szerint bal oldalon elhelyezett 78 literes gyári tankot kiegészítik egy, a hátsó tengely mögött lévő 53 literes második tartállyal. A 131 liter gázolajjal a terepjáró 1400 km-es hatótávolságra jó. Annak érdekében, hogy a hosszú terepszakaszok ne okozzanak problémát, a hasmagasságot 30 mm-rel 235 mm-re növelik, terepmintás abroncsokat és 3 zárható differenciálművet adnak 9-féle terepprogrammal. A gázlómélységet 800 mm-re növelik, nagy méretű és -teherbírású tetőcsomagtartót is adnak.

A 2,4 literes turbódízel 186 LE/490 Nm teljesítményű, 9 fokozatú automatikus váltó csatlakozik hozzá, amely kapcsolható összkerékhajtáson keresztül hajt. A motornál annyi a változás, hogy nagyobb méretű hűtőventilátort használnak a Haval H9 Cross-Country Edition-nél. Mivel kifejezetten hosszú távolságok leküzdésére készítették ezt a modellt, alapáron adják az egyébként feláras, fűthető-hűthető és masszázsfunkciós első üléseket. A vételár 257 900 jüan (11,9 millió Ft), de a vásárlók ebből készpénzben rögtön visszakapnak 15 000 jüant (690 000 Ft).