Nincs kegyelem, börtönbe küldik a gyorshajtókat!

2024 folyamán a hivatalos adatok szerint 63 217 olyan gyorshajtás történt Franciaország útjain, ahol az elkövető több mint 50 km/órával lépte túl az adott helyen megengedett sebességhatárt, ez 69%-os növekedést jelent a 2017-es szinthez képest. Ez ellen azzal próbálnak védekezni, hogy a jelentős, 50 km/órát meghaladó sebességtúllépés december 29-től kezdve már nem szabálysértés, hanem bűncselekmény, ennek megfelelően sokkal szigorúbb elbírálás alá esnek a gyorshajtók.

A büntetések drasztikus súlyosbításával próbálják elrettenteni a gyorshajtókat Franciaországban

Fotó: Securite Routiere

A helyszínen 3-5 évre bevonhatják a gyorshajtó jogosítványát

Amíg korábban egy súlyos gyorshajtásért 6 büntetőpontot adtak és legfeljebb 1500 eurós pénzbírságot szabtak ki, az új rendszerben már 3750 euró a pénzbüntetés maximuma. További intézkedésként elkobozható a jármű, a helyszínen bevonhatják a jogosítványt a rendőrök 3-5 év időtartamra (amelynek leteltekor újra el kell végeznie az autóvezetői tanfolyamot a vétkesnek), önköltséges közlekedésbiztonsági tanfolyamon való részvételt rendelhetnek el, illetve akár 3 hónapos börtönbüntetés is kiszabható. Erre a jogalapot a 2025. július 9-én meghozott és december 24-én kihirdetett közlekedésbiztonsági törvény adja.