Piros zászló miatt álló Nissan GT-R-eket zúztak le – videó

Pályanapot tartottak a Laguna Seca versenypályán, amelyen egy baleset miatt piros zászlóval megállították az autókat, történetünk két főszereplője ekkor húzódott le a célegyenes szélére, ahol leparkoltak – ahogy az adott pályanapon a szabályok azt megkövetelték. Nem sokkal később egy homlokrakodó száguldott a korábbi baleset színhelyére, abroncsokat vitt a gumi védőfal helyreállításához, amelyek előrefelé kitakarták a sofőr látómezejét. A gumiabroncsokat szállító jármű nagy tempóval beleütközött a két leparkolt Nissan GT-R-be, az anyagi kár mellett személyi sérülés is történt.

Egyezkedés helyett a Nissan GT-R-ek tulajdonosai beperelték a versenypályát

A két klasszikus Nissan GT-R tulajdonosa, Artin Nazaryan és Akihiro Fuchigami kártérítést akar. Utóbbi még könnyen megúszta, az ő autója, az R32 GT-R csak kis mértékben sérült és neki nem kell baja, Artin Nazaryan azonban tartós sérülést szenvedett, ami miatt a már elszenvedett és a jövőbeli keresetkiesést is be akarja hajtani a Laguna Seca versenypályán. A piros színű R34 GT-R valószínűleg menthetetlen – a karosszéria mellett a bukókeret is megsérült.