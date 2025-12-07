Ébresztő, érkezik a drága utód olcsó alternatívája!

Magyarországon az Opel Astra kapcsán szembesültünk először azzal a gyakorlattal, hogy az autógyártók az árérzékeny piacok miatt a leváltott konstrukciókat tovább kínálják, az Astra G nemzedéke például egészen 2009-ig megvásárolható volt Classic változatban, míg Európa nyugati részein már 2004-ben áttértek a H generációra. Most a Nissan csinál valami hasonlót azzal, hogy az idei modellváltáskor feljebb pozicionált, modernebb Kicks szabadidő-autó mellé (Európában ehelyett a Juke-ot kapjuk) fél év kihagyással visszahozza a kínálatba az előző generációs változatot. A japánok becsületére legyen mondva egy kicsit átrajzolták a jármű elejét, és hogy a vásárlók számára könnyebb legyen a megkülönböztetés, Nissan Kait néven árulják majd a új-régi modellt.

Új néven és megjelenéssel kerül vissza a Nissan-kínálatba az előző Kicks, mint az új - drágább - Kicks alternatívája

Fotó: Murilo Goes / Nissan

Új orr került a régi autóra, eltűnt a króm a Nissan elejéről

Két dolog miatt változtatták meg az A oszlop előtti karosszériaelemeket, egyrészt idő közben új a márkaarculat, másrészt olcsóbbá kellett tenni a gyártást is. A másik külső újdonság az átrajzolt felniket leszámítva a lebegő tető eltűnése, eddig éles határ volt a C oszlopnál, most egyszerű matricát ragasztanak ide és nincs kontrasztos tetőszín. A műszerfal-párnát alakították át egy kicsit, de a kapcsolók és az érintőképernyős fejegység maradt a régiben.

Kis képen eredeti formájában látható az első Kicks

Fotó: Nissan

Műszakilag nincs változás, vagy ahogy ezt a sajtóosztály megfogalmazza, a „jól bevált” motorral adják majd a Nissan Kait-ot; az 1,6-os négyhengeres 113 lóerős és fokozatmentes automatikus váltón át hajtja az első kerekeket. Brazíliából egyébként 20 környező országba exportálják majd a jóárasított előző generációs Nissan Kicks szabadidő-autót.

