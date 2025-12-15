Az Európai Bizottság várhatóan visszavonja vagy jelentősen enyhíti azt a korábban elfogadott döntést, amely 2035-től gyakorlatilag megtiltotta volna a belső égésű motorral szerelt új autók értékesítését az Európai Unióban. A Reuters beszámolója szerint Brüsszel kénytelen engedni az európai autógyártók, valamint a tagállamok felől érkező nyomásnak, mivel az elektromos járművekre való átállás a vártnál lassabb tempóban halad.

Sok országban hiába erőltetik az elektromos autókat. A belső égésűekre jóval nagyobb az igény

Fotó: BMW

A belső égésűek tovább velünk maradhatnak

A 2023 márciusában elfogadott eredeti jogszabálytervezet azt írta elő, hogy 2035-től minden új forgalomba helyezett személygépkocsinak és furgonnak nulla szén-dioxid-kibocsátásúnak kell lennie. Azóta azonban a gazdasági és piaci körülmények megváltoztak: az elektromos autók iránti kereslet elmarad a várakozásoktól, miközben az európai iparág komoly versenyhátrányba került a költséghatékonyabb, kínai riválisokkal szemben. Az európai gyártók is felszólaltak már a tiltás ellen és azzal érvelnek, hogy a piacnak – és nem a jogalkotóknak – kellene meghatároznia, mikortól milyen autókat lehet vásárolni. Az enyhítés várhatóan öt évvel kitolhatja a tilalom bevezetését, vagy határozatlan időre lehetővé teheti a CO2-semleges üzemanyaggal üzemelő belső égésű motorral szerelt járművek értékesítését. A mostani felülvizsgálat az EU elmúlt öt évének egyik legjelentősebb engedményét jelentené a szigorú zöldpolitika terén.