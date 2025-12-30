Így takarítja ki a belső sávot egy 21 éves Opel Astra

Tele a padlás olyan videókkal, amelyekben modern új autókkal száguldoznak a korlátozás nélküli német autópálya-szakaszokon. Pedig sokkal érdekesebb kipróbálni, mit tudnak a hétköznapi öreg autók, például egy Opel Astra.

Egy friss videóban egy 2004-es, több mint 200 ezer kilométert futott G Astrával merészkedtek a belső sávba. Az 1,8-as benzinmotor 125 lóerős, a gyári adatok szerint 205 km/h-s végsebességre képes. És még 21 évesen is tudja: a videóban a 220-at is megközelítette a mutató, ami az óra pontatlanságát is figyelembe véve nagyjából a gyári érték megfutását jelenti.

Videón a 220-at nyaldosó Opel Astra: