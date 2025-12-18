Óriási veszélyforrás, ezzel minden autósnak tisztában kell lennie!

A téli közlekedés során a balesetveszély legfőbb forrása nem feltétlenül a csúszós útburkolat, hanem a drasztikusan romló látási viszonyok. A rendkívül rövid, szürke nappalok, a sűrű köd, a folyamatos pára, valamint az úttestről felverődő latyak egyaránt nehezítik a sofőrök dolgát. Ebben az időszakban a szemünk hamarabb elfárad, a reakcióidőnk pedig megnő, ha nem látunk ki rendesen az autóból.

A biztonságos téli közlekedés alapvetően függ az ablaktörlő lapátok állapotától is

Fotó: Origo

A téli ablakmosó helyes megválasztása

A szélvédő tisztasága ilyenkor kulcs, ebben pedig a téli ablakmosó fontos tényező: hiába mutat a hőmérő nappal csak -2 °C-ot, a menetszél hatására a szélvédőn lévő folyadék sokkal gyorsabban lehűl és ráfagyhat az üvegre. Tartós hidegben a -20 °C alatt is használható folyadék ajánlott, mivel ezek alkoholtartalma megakadályozza a fúvókák befagyását is. Érdemes figyelembe venni a folyadék illatát és tisztítóerejét is, hiszen a zsíros, sós réteg eltávolításához jó minőségű folyadékra van szükség. Célszerű legalább egy kis tartalékot tartani a csomagtartóban (különösen hosszabb autópályás utak előtt vagy intenzív havazás idején), hiszen ilyenkor sokkal gyorsabban kiürülhet a tartály.

Ablaktörlők téli igénybevétele

Az ablakmosó folyadék mellett a törlőlapátok állapota sem elhanyagolható. A gumilapátok a nagy hidegben megkeményednek, veszítenek rugalmasságukból, ezáltal lassabban vagy kevésbé hatékonyan követik az üveg ívét. Kritikus hiba a ráfagyott lapátokat erőltetni: ha beindítjuk a törlést, miközben a gumi le van fagyva, nemcsak az éle szakadhat meg, de az ablaktörlő motorját is leégethetjük. Indulás előtt mindig győződjünk meg róla, hogy a lapátok szabadon mozognak. Ha a törlés után fátyolos marad az üveg, a lapát csíkosan töröl vagy ugrál és zajosan mozog, az annak a jele, hogy a gumi elöregedett, és megérett a cserére.