Menőzni akart a magától parkoló kocsijával, sírás lett a vége

Vízpart melletti úton tesztelt kritikus funkciót egy autós. Nem jött össze az automata parkolás.
Egyre több modern autó felszereltségi listáján található meg az automata parkolás, pedig a technológia valószínűleg még nem tart ott, hogy széles körben alkalmazzák.
Egy kínai tulajdoos a Xiaomi SU7-esét próbálta automata üzemmódban leparkoltatni, de ehhez nem éppen ideális terepet választott. Egy vízpart melletti úton bízta rá a manővert az autóra, ami elég hamar elindult a víz felé.
Videón a rosszul sikerült parkolás:
Az első lökhárító már a vízben volt, amikor a tulajdonos szerencséjére az autó megállt, így csak részben lett rossz vége a kísérletnek.
