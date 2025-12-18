Menőzni akart a magától parkoló kocsijával, sírás lett a vége

Egyre több modern autó felszereltségi listáján található meg az automata parkolás, pedig a technológia valószínűleg még nem tart ott, hogy széles körben alkalmazzák.

Egy kínai tulajdoos a Xiaomi SU7-esét próbálta automata üzemmódban leparkoltatni, de ehhez nem éppen ideális terepet választott. Egy vízpart melletti úton bízta rá a manővert az autóra, ami elég hamar elindult a víz felé.

Videón a rosszul sikerült parkolás:

Az első lökhárító már a vízben volt, amikor a tulajdonos szerencséjére az autó megállt, így csak részben lett rossz vége a kísérletnek.