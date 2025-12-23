Figyelem! Sok helyen fizetős lesz a parkolás a két ünnep között

Idén úgy adta ki a naptár, hogy Karácsony idején számos rokonlátogatást lehet elintézni, mert az ünnepnapokat közvetlenül követi egy hétvége. A legtöbben szabadnapokkal hidalják át az újévig lévő három munkanapot, amely aztán a káoszt okozza a parkolásnál. Nincs más lehetőség, előre tájékozódni kell arról az adott önkormányzatok weboldalán, ezen a három napon fenntartják-e a fizetős parkolást?

Az önkormányzatok weboldalán lehet megtalálni az év végi időszakra vonatkozó fizető parkolás szabályozását

Fotó: Origo

Van, ahol szombaton változatlanul fizetni kell a parkolásért

Budapesten például igen, azaz a január 29-31. közötti munkanapokon fizetni kell a közterületen parkolásért, mert a korábbi évekkel ellentétben nem tették ingyenessé azt. A vidéki nagyvárosoknál eltérő a szabályozás, Miskolcon a felszíni parkolóhelyeken ingyenesen lehet parkolni január 2-án 8:00 óráig, Pécsett január 5-én 8:00 órakor indul újra a díjfizetés. Debrecenben épp csak az ünnepnapok ingyenesek, a hétvégi és hétköznapi parkolási rend érvényben marad, Győrben övezettől függően van ingyenes/hétvégi/fizetős parkolás január másodikán, egyébként a megszokott rend szerint kell fizetni a parkolásért. Zalaegerszegen december 15-től december 31-ig van ingyenes parkolás, letakarták az automatákat is, január 1. után módosult díjövezetek alapján kell majd jegyet váltani. Ebből a kis merítésből is látszik, hogy nagyon eltérően szabályozzák az önkormányzatok az ünnepek alatti parkolási rendet, újra csak azt tudjuk tanácsolni, tájékozódjanak előre az érintett városok/szolgáltatók weboldalán a helyzetről. Általános szabály, hogy a mélygarázsok vagy parkolóházak igénybevételéért akkor is fizetni kell, ha egyébként ingyenes a közterületi parkolás.

