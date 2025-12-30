Hírlevél
Ahogy ez a sofőr parkol, azt leesett állal bámulja az egész világ

32 perce
Olvasási idő: 2 perc
Nem akármilyen mutatványt rögzítettek egy lakótelepi parkolóban. Ez a párhuzamos parkolás új szintje.
A parkolás sok sofőr számára igazi nyűg, főleg olyankor, amikor párhuzamosan, zsebkendőnyi helyre kellene beállni. Sokan meg sem próbálkoznak az ilyesmivel, inkább addig köröznek, amíg kellően nagy helyet nem találnak.

Velük ellentétben vannak olyanok, akik már-már művészi szinten űzik a parkolást. Közéjük tartozik ez a sofőr is, aki 180 fokos fordulattal állt be egy parkolóhelyre. Az persze nem teljesen világos, hogy valóban ez volt-e a terve, de a végeredményt elnézve végül is teljesen mindegy.

Videón a profi parkolás:

 

