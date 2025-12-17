Hírlevél
autós hír

Az egész net ezen a béna miskolci parkoláson röhög – fotó

56 perce
Olvasási idő: 2 perc
Elszabadultak a kommentek egy miskolci csoportban megjelent kép alatt. Valóban ritka az ennyire elfuserált parkolás.
autós hírparkolásMiskolc

A parkolás nem mindenki számára könnyű feladat, egyeseknél olykor nehezen magyarázható bakik is becsúsznak. Nemrég a miskolci Városház téren is csúnyán elnézett valamit egy Volkswagen sofőrje, az autóról egy helyi csoportban jelent meg fotó.

Nehéz megállapítani, mi lehetett a terv, de biztosan nem az, hogy az autó félig a betonszegélyen lógjon. A bejegyzésnél hamar elszabadultak a kommentek, röpködtek a jobbnál jobb ötletek.

Ilyen egy nagyon elrontott parkolás (fotó: Facebook/Új Miskolcon Láttam)

„Ezekben az autókban már nincs emelő, csak így tudsz kereket cserélni" – írta valaki, míg más szerint csak annyi történt, hogy „viszketett a kocsi hasa, hát a sofőr segített rajta." Olyan vélemény is akadt, hogy a sofőr „csekkolta, mennyire bírja az autó a terepet."

Egy ilyen szerencsétlen parkolás akár súlyos károkat is tud okozni, lehet, hogy a Volkswagen tulajdonosának is mélyen a zsebébe kell majd nyúlnia a javításhoz.

 

