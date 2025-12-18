Ennél nagyobb hülyeséget művészet lenne csinálni egy zebránál – videó

Rendkívül nagy fáziskéséssel vette észre egy autós, hogy piros a lámpa a budapesti Kerepesi úton. Hiába taposott a fékbe, csikorgó kerekekkel már csak jóval a zebra után tudott megállni, szerencsére nem gázolt el senkit.

A Bpiautosok.hu olvasójának felvételén ekkor kezdődnek az igazán érdekes pillanatok. Ahelyett, hogy a sofőr továbbment volna, tolatni kezdett, mindezt úgy, hogy a gyalogosokat sem vette figyelembe.

Az egyik gyalogossal emiatt a sofőr szóváltásba is keveredett. Ez a helyzet tipikus példája annak, amikor a pánik rossz döntéseket szül, és a helyzetkezelés többet árt, mint használ. A rendőrség eljárást indított az ügyben.

Videón a piros lámpánál bemutatott tolatás:

A videó elején egy furcsa, nehezen értelmezhető jelenet látható az M1-M7 kivezetőn egy konténerszállító és egy távolsági busz között, a végére pedig egy hajmeresztő solymári eset került. Gyerekek futottak ki a kamerás autó vezetője elé, ami jó példa arra, hogy lakott területen mennyire fontos a fokozott figyelem.