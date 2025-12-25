Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Azt kívánjuk, hogy meghaljon” — Zelenszkij karácsonyi mondata vihart kavart

Ezt tudnia kell!

Borulhat minden, amit az emberi DNS-ről hittünk

porsche

Nem szeretnek adót fizetni a Porsche tulajdonosok

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A maláj Közlekedési Hatóság 2685 és 6360 luxusautót kapcsolt le két akcióban. A tanulság, hogy a Porsche tulajok nem szeretnek gépjármű- és útadót fizetni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
porscheops luxuryadóautós hírközlekedési hatóság

Idén január 1 és december 18 között a maláj Közlekedési Hatóság emberei 2685 luxusautót kapcsoltak le azért, mert tulajdonosaik nem fizették meg az éves gépjárműadót. Ezek közül 855 darabot le is foglaltak az Ops Luxury nevű akció keretében, mivel a használójuk a helyszínen (online) nem fizette be az elmaradt adót. A maláj törvények értelmében amely autó után nem fizetnek adót, arra nem érvényes a biztosítás. A 2685 autó között kiugróan került az első helyre a Porsche márka 1887 darabbal, a második helyre a Ferrari került (223), majd a Lamborghini (195), a Bentley (172), a Maserati (88), a Rolls-Royce (64) és az Aston Martin (56) következik. Az Ops Luxury elindítását követően egyébként megugrott a luxusautók utáni adóbefizetések száma Malajziában, itt is a Porsche vezet 10 142 regisztrációval.

Egy lefoglalt luxusautó előtt a JPJ hatóság emberei, a Porsche tulajok nem szeretnek adót fizetni.
Két akcióban ellenőrizték a gépjármű- és az útadó-befizetést Malajziában, a luxusautók között a Porsche-tulajok kiugróan nagy számban kerültek az élre
Fotó: JPJ

Az útadó meg nem fizetésénél is a Porsche áll az élen

De nem csak az éves gépjárműadót, az útadót se szeretik fizetni a luxusautó-tulajdonosok, ahogy az egy 6360 luxusautót érintő ellenőrzésnél kiderült. Nem meglepő módon ezen a területen is a Porsche áll az élen 4308 példánnyal, majd a Ferrari (675), a Bentley (660), a Lamborghini (372) és a Rolls-Royce (345) következik. Ettől a 6360 luxusautó-használótól összesen 2,9 milliárd Ft-nyi útadót hajtottak be.
 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!