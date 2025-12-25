Nem szeretnek adót fizetni a Porsche tulajdonosok

Idén január 1 és december 18 között a maláj Közlekedési Hatóság emberei 2685 luxusautót kapcsoltak le azért, mert tulajdonosaik nem fizették meg az éves gépjárműadót. Ezek közül 855 darabot le is foglaltak az Ops Luxury nevű akció keretében, mivel a használójuk a helyszínen (online) nem fizette be az elmaradt adót. A maláj törvények értelmében amely autó után nem fizetnek adót, arra nem érvényes a biztosítás. A 2685 autó között kiugróan került az első helyre a Porsche márka 1887 darabbal, a második helyre a Ferrari került (223), majd a Lamborghini (195), a Bentley (172), a Maserati (88), a Rolls-Royce (64) és az Aston Martin (56) következik. Az Ops Luxury elindítását követően egyébként megugrott a luxusautók utáni adóbefizetések száma Malajziában, itt is a Porsche vezet 10 142 regisztrációval.

Két akcióban ellenőrizték a gépjármű- és az útadó-befizetést Malajziában, a luxusautók között a Porsche-tulajok kiugróan nagy számban kerültek az élre

Fotó: JPJ

Az útadó meg nem fizetésénél is a Porsche áll az élen

De nem csak az éves gépjárműadót, az útadót se szeretik fizetni a luxusautó-tulajdonosok, ahogy az egy 6360 luxusautót érintő ellenőrzésnél kiderült. Nem meglepő módon ezen a területen is a Porsche áll az élen 4308 példánnyal, majd a Ferrari (675), a Bentley (660), a Lamborghini (372) és a Rolls-Royce (345) következik. Ettől a 6360 luxusautó-használótól összesen 2,9 milliárd Ft-nyi útadót hajtottak be.

