Pánik az utakon, egyszerre több száz autó állt le rejtélyes módon

December 1-jén több száz Porsche-tulajdonos ébredt Oroszországban arra, hogy az autóik mozdulatlan, kerekeken álló téglává változtak. Az első tippek szerint a Porsche saját járműkövető rendszere, a VTS állhat a rejtély középpontjában.
Akár egy rosszul elsült szoftverfrissítés, akár egy harmadik fél szándékos lépése áll a háttérben, az eredmény Moszkvától Krasznodarig ugyanaz. A probléma a 2013-tól készült Porsche modelleket érinti, amelyek mindegyike gyári járműkövető rendszerrel rendelkezik. Ha a VTS elveszíti a műholdjelet, automatikusan aktiválja a motorindítás-gátlót, és blokkolja az autó működését.
A Porsche nem nyilatkozik
Minden modell és minden motortípus érintett, a szervizek hasonló panaszok tömegeit kapják. A Porsche oroszországi részlege nem kívánt nyilatkozni, egyelőre az autógyártó központja sem adott ki közleményt a helyzetről.
Az érintett tulajdonosok meg vannak győződve arról, hogy járműveik műholdkiesés vagy valami, akár még szándékosabb dolog áldozataivá váltak. Egyelőre nincs garancia a javításra, és az országban folyamatosan nő a lerobbant Porschék száma.