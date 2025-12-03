Pánik az utakon, egyszerre több száz autó állt le rejtélyes módon

December 1-jén több száz Porsche-tulajdonos ébredt Oroszországban arra, hogy az autóik mozdulatlan, kerekeken álló téglává változtak. Az első tippek szerint a Porsche saját járműkövető rendszere, a VTS állhat a rejtély középpontjában.

Akár egy rosszul elsült szoftverfrissítés, akár egy harmadik fél szándékos lépése áll a háttérben, az eredmény Moszkvától Krasznodarig ugyanaz. A probléma a 2013-tól készült Porsche modelleket érinti, amelyek mindegyike gyári járműkövető rendszerrel rendelkezik. Ha a VTS elveszíti a műholdjelet, automatikusan aktiválja a motorindítás-gátlót, és blokkolja az autó működését.

A Porsche nem nyilatkozik

Porsches are no longer running in Russia.😂😂😂



Many exclusive German cars across Russia have become "pumpkins." The standard alarm system disables the engines of the Cayenne, Macan, and Panamera models. Porsche owners are complaining en masse on social media.



Minden modell és minden motortípus érintett, a szervizek hasonló panaszok tömegeit kapják. A Porsche oroszországi részlege nem kívánt nyilatkozni, egyelőre az autógyártó központja sem adott ki közleményt a helyzetről.

Az érintett tulajdonosok meg vannak győződve arról, hogy járműveik műholdkiesés vagy valami, akár még szándékosabb dolog áldozataivá váltak. Egyelőre nincs garancia a javításra, és az országban folyamatosan nő a lerobbant Porschék száma.