Először ronda volt és lassú — aztán 1008 kilométert ment egy töltéssel

Minden kezdet nehéz, amikor a Renault Filante Record 2025 elnevezésű, kifejezetten villanyautó-rekordok megdöntésére készített tanulmányautóját bemutatták, a formatervezők a nagy elődökre emlékeztető részletekkel látták el a karosszériát. Ennek eredménye egy karakteres, de valójában kifejezetten rossz megjelenés lett, amire a nagyjából Cw 0,4-es légellenállási tényező utal. A legjobb rendszámos villanyautók ennek a felénél járnak…

Átépítés után 10 óra alatt 1008 km-t tett meg a Renault elektromos rekordautója

Fotó: Adrien Cortesi / Renault

Lényegében teljesen új autót készített a Renault, hogy legyen esélye a rekorddöntésre

Számítógépes szimuláció segítségével gyorsan a kerekek körüli „szárnyakat” azonosították a probléma forrásának, amelyek helyett kifejezetten karcsú darabokat készítettek. Ekkor jött a következő probléma, az immár szabadon lévő futómű-alkatrészek jelentősen rontották a légellenállást, úgyhogy teljesen új futóművet konstruáltak, amelyben az F1-hez hasonlóan aerodinamikailag optimalizált lengőkarokat használnak. Végül sikerült bő harmadával Cw 0,3 légellenállási tényezőre javítani a karosszériát, amivel már neki mertek vágni a rekordkísérletnek.

Fotó: Adrien Cortesi

Először októberben akarták megejteni a rekorddöntést, de a franciaországi helyszínen a rossz időjárás miatt lemondták az eseményt. Decemberben már Marokkóban, az UTAC tesztközpont pályáján volt a csapat. A technikai személyzet reggel 6:30-kor kezdte meg az előkészületeket, napfelkeltekor, 8:00-kor indult az autó Laurent Hurgon-nal a volán mögött, őt 3 óra 20 perc elteltével váltotta Constance Léraud-Reyser. Újabb 4 óra elteltével következett a harmadik sofőr, Arthur Ferriere, aki egészen a 18:00 órakor bekövetkezett leintésig vezetett.

Fotó: Adrien Cortesi

A 9 óra 52 perc alatt (mínusz 7 perc a vezetőcserék miatt) a Renault Filante Record 2025 1008 km-t tett meg 102 km/órás átlagsebességgel és 7,8 kWh/100 km-es átlagfogyasztással – a célban még 11%-on volt a 87 kWh kapacitású akkumulátor (akkora kapacitású, mint a Scenic E-Tech Electric telepe), amivel további 120 km-t tudott volna megtenni. Az UTAC kicsivel több, mint 4 kilométeres oválpályáján 239 kört tett meg az autó üzemzavar nélkül. A franciák a most szerzett adatok alapján a meglévő és jövőbeli villanyautók energiafogyasztását fogják optimalizálni, legyen szó hardveres vagy szoftveres változásokról.