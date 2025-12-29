Nincs menekvés az autósoknak: 4 nap alatt 1000 bírság – de hogyan?

Valami hasonló történik hamarosan Görögországban, mint nálunk a 9 évvel ezelőtt bevezetett VÉDA-rendszer: közlekedési kamerákkal szórják tele az ország útjait. Lényegi eltérés, hogy a magyar kamerákkal szemben a görögöknél mesterséges intelligencia segítségével dolgoznak, ami sokkal több szabálysértés felismerésére képes. A rendszer hatékony, az Athénban próbaüzemben telepített négy rendőr MI kamera 4 nap alatt több mint 2500 bírságot szabott ki, a legtermelékenyebb önmagában több mint ezret, ami 750 000 euró bírságot jelent. A járművezetőknek szerencséje volt, mert tényleges bírságot csak január közepétől szabnak ki, addig csak figyelmeztetéseket küldenek.

Telefon- és övhasználatot is képes felismerni a rendőr MI kamera, a rendszer digitálisan küldi majd a bírságokat

Fotó: Ministry of Digital Governance

Az egész országot teleszórják rendőri MI kamerákkal

A klasszikus szabálysértéseken (tilos jelzésen áthajtás, gyorshajtás, stb.) felül a telefon- és a biztonsági öv használatot is képes kiszűrni a rendszer. Az Athénban elhelyezett négy MI kamera csak a kezdet, országszerte 2000 helyen telepítenek rögzített rendőri MI kamerákat, amelyek mellett 500 mobil egységet is rendszerbe helyeznek, utóbbiak között lesznek buszokba szerelt kamerák, amelyek a buszsávok illetéktelen használatát figyelik – a többi szabálysértés mellett. A görög rendszer annyira digitális, hogy a járművezetők SMS-ben, e-mailben illetve az ottani digitális állampolgári rendszeren belüli fiókba kapnak értesítést a szabálysértésről, amivel együtt rögtön érkezik a befizetésre lehetőséget adó digitális link is. Fellebbezni lehet, de minden szabálysértésről van fényképes/videóbizonyíték, szóval nincs sok értelme. Külföldi rendszámnál hagyományos papír alapú levélben keresik meg a jármű üzembentartóját az EU-s jogszabályoknak megfelelően.

