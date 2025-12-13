Nincs menekvés ez elől a rendőrautó elől!

Európa legnagyobb autótuning-kiállítása az Essen Motor Show, ahol hagyományosan a német rendőrség is képviseli magát egy alkotással. A Tune is Safe!, azaz tuningolj biztonságosan kampányhoz idén a Ford adta a kézi váltós Mustang GT kupét, amely alapján a Fiegeperformance műhely épített rendőrautót.

Ez a V8-as, kézi váltós Mustang rendőrautó a legjobb bizonyíték arra, hogy legálisan is lehet tuningolni

Fotó: Tune it Safe!

Legális is lehet az autótuning, ahogy ez a rendőrautó mutatja

Az amerikai Steeda tuningcég légterelőit, Barracuda Razzer felniket, Hankook abroncsokat, Hänsch fényhidat és szirénát építettek be, a Foliatec szállította a kifejezetten a rendőrség számára kifejlesztett dekorfóliát, amivel az ezüst karosszériát bevonták. Természetesen minden módosítást annak rendje és módja szerint bejegyeztek a forgalmiba, ezt a munkát a kampányban részt vevő TÜV szervezet vállalta magára.

A Tune it Safe! kampány keretében megépített Ford Mustang GT technikájához nem nyúltak, az 5,0 literes V8-as szívómotor 446 LE/540 Nm teljesítményű, hatfokozatú kézi kapcsolású váltón keresztül hajtja a hátsó kerekeket. Az átlagos rendőrautónál sokkal jobb tempót tud futni a Mustang, ami 5,3 másodperc alatt gyorsul 100 km/órás sebességre és 250 km/óra a csúcstempója. Az Essen Motor Show-t követően több más rendezvényen is megjelenik majd a legális tuningot hirdető alkotás, amelyet a hírnevet követően valószínűleg megszabadítanak a rendőri felszerelésektől, és egyszerű Ford Mustang-ként értékesítik majd...

