Köpni-nyelni nem tudott a rendőr, amikor benézett az anyuka autójába

Hihetetlen dologra lettek figyelmesek a rendőrök Ramstein közelében, a németországi A6-os autópályán. Egy nőt szúrtak ki, amint vezetés helyett a mobiltelefonjával volt elfoglalva - eddig elég szokványos lenne a történet.

A döbbenet akkor jött, amikor kiderült, hogy a nő ölében egy kisgyermek ül, aki ráadásul mindkét kezével a kormánykereket tekergeti. A fiatal nőt a következő kijáratnál azonnal leterelték az autópályáról, és kihallgatásra vitték.

A rendőrök nem hagyják annyiban

Nem mutatott megbánást, sőt még neki állt feljebb: dühösen azt állította, hogy gyermeke, aki még a második életévét sem töltötte be, rosszul érzi magát, ezért egy gyorsétterembe akarja vinni. A nő ellen eljárást indítottak, viselkedése miatt a gyermekvédelmi hatóságokat is értesíteni fogják az esetről.