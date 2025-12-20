Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Még a térképen is látszik Putyin egyértelmű üzenete, ettől retteg Nyugat-Európa

Ezt látnia kell!

Hamarosan megérkezik a 'földönkívüli űrhajó' – itt követheti élőben!

rendőrség

Köpni-nyelni nem tudott a rendőr, amikor benézett az anyuka autójába

42 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy anya hagyta, hogy gyermeke vezesse az autóját az autópályán, miközben ő a mobiltelefonjával volt elfoglalva. Amikor a rendőrök közbeléptek, dühösen reagált.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rendőrséggyorsétteremigazoltatás

Hihetetlen dologra lettek figyelmesek a rendőrök Ramstein közelében, a németországi A6-os autópályán. Egy nőt szúrtak ki, amint vezetés helyett a mobiltelefonjával volt elfoglalva - eddig elég szokványos lenne a történet.

A döbbenet akkor jött, amikor kiderült, hogy a nő ölében egy kisgyermek ül, aki ráadásul mindkét kezével a kormánykereket tekergeti. A fiatal nőt a következő kijáratnál azonnal leterelték az autópályáról, és kihallgatásra vitték.

A rendőrök nem hagyják annyiban

Nem mutatott megbánást, sőt még neki állt feljebb: dühösen azt állította, hogy gyermeke, aki még a második életévét sem töltötte be, rosszul érzi magát, ezért egy gyorsétterembe akarja vinni. A nő ellen eljárást indítottak, viselkedése miatt a gyermekvédelmi hatóságokat is értesíteni fogják az esetről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!