Nem semmi, mit tett egy balatoni rendőr az igazoltatás után

Javában tartott a legutóbbi hazai közúti razzia, amikor egy motoros került sorra. A rendőrök igazoltatták a férfit, mindent rendben találtak, az elindulással azonban volt egy kis probléma.

A Yamaha megmakacsolta magát, nem indult el, de a balatonalmádi járőrök ezt is megoldották. Egyikük fogta magát, és futólépésben betolta a gépet, majd magasba lendített kezekkel ünnepelte a sikert.

Videón, ahogy a rendőrök segítettek: