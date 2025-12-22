Nem semmi, mit tett egy balatoni rendőr az igazoltatás után

Hírlevél
57 perce
Olvasási idő: 1 perc
Szokatlan véget ért egy hazai igazoltatás. A rendőrök nem jöttek zavarba.
rendőrségigazoltatásmotoros

Javában tartott a legutóbbi hazai közúti razzia, amikor egy motoros került sorra. A rendőrök igazoltatták a férfit, mindent rendben találtak, az elindulással azonban volt egy kis probléma.

A Yamaha megmakacsolta magát, nem indult el, de a balatonalmádi járőrök ezt is megoldották. Egyikük fogta magát, és futólépésben betolta a gépet, majd magasba lendített kezekkel ünnepelte a sikert.

Videón, ahogy a rendőrök segítettek:

 

