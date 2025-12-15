Nem semmi, mit láttak a rendőrök az M4-esen – videó

Hírlevél
Kamion vontatott kamiont az M4-esen, nem is akárhogy. Nagyot néztek a rendőrök.
A berettyóújfalui rendőrök november végén az M4-esen járőröztek, amikor Derecske térségében nem éppen hétköznapi jelenetre lettek figyelmesek. A pálya túloldalán azt látták, hogy egy kamion vontat egy nyerges vontatót, ráadásul egy összecsomózott spaniferrel.

Azonnal megfordultak, majd a körtvélyesi pihenőbe vezették ki a járműveket. A rendőrök megkérdezték a két román sofőrtől, mi az oka a nem mindennapi mutatványnak. A válaszuk az volt, hogy a vontatott jármű motorhibás lett Debrecen térségében, és így szerették volna hazaszállítani egészen Romániáig.  

A rendőrök videója:

A rendőrök természetesen nem engedték tovább a teherautókat, a működőképes jármű sofőrjével szemben pedig feljelentést tettek.

 

