Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a mindent eldöntő bejelentés az orosz–ukrán háborúról!

Érdekes

Távoli galaxisból érkező kozmikus sugárzás miatt került kórházba 15 ember

autós hír

Leparkolt a szemtelen nő Tatabányán, a rendőrök vitték el az anyjával együtt – videó

2025. december 03. 13:52
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy tatabányai mélygarázsban ugyanazt a parkolóhelyet nézte ki magának két autós. A rendőrök garázdaság miatt vittek be a kapitányságra két nőt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírparkolásrendőrség

Úgy elfajult egy parkolóházi vita Tatabányán, hogy a rendőrök segítségét kellett kérni. Egy 69 éves férfi kiengedett egy autót az általa kiszemelt helyről, az indexével pedig jelezte, hogy oda akar beállni. Amint azonban felszabadult a hely, egy nő bevágott elé, elfoglalva az üres parkolót.

A nyugdíjas férfi számonkérte a nőt, aki ezt nem nézte jó szemmel, és a vita hevében egy dezodorral többször arcon fújta vitapartnerét. A sértett inkább hátat fordított, és beült a kocsijába, azonban idegességében nem tolatni kezdett, hanem nekikoccant a 32 éves nő autójának.

Videón a jelenet, amit a rendőrök sem hagytak szó nélkül:

Az incidenst a nő anyósülésen helyet foglaló édesanyja sem hagyta szó nélkül, aki ütni kezdte a férfi autóját, majd letörte a visszapillantó tükrét. A tatabányai rendőrök garázdaság miatt hallgatták ki a két nőt. A 49 éves, idősebb asszony beismerte és megbánta tettét, 32 éves lánya tagadta a terhére rótt bűncselekmény elkövetését.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!