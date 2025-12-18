Nemsokára maga az autó kapcsolja le a részeg sofőröket

Olyan vezetőtámogató rendszert szabadalmaztatott a japán Mitsubishi Electric (a Mitsubishi Motors autógyárhoz hasonlóan egyike annak a mintegy 40 cégnek, ami a Mitsubishi Csoportot alkotja), amely a modern autókban már meglévő érzékelők alapján képes felismerni a részeg sofőröket. Viszonylag gyorsan adaptálható a technológia, a japánok szerint akár már 2026-ban megjelenhetnek a piacon az első autók, amelyekben benne van ez a funkció.

A Mitsubishi Electric fejlesztése az új autókban meglévő érzékelők segítségével észleli a részeg sofőrt

Fotó: IAM Roadsmart

Részeg sofőrt észlelve az autó vészjelzést ad

A szemmozgás és a pedál/kormánykezelés alapján képes felismerni a rendszer, hogy valami nem stimmel a sofőrrel, de a végső döntést egy mesterséges intelligencia hozza meg minden konkrét esetben. Ezt követően jön az akusztikus és optikai figyelmeztetés. Az egyedüli problémát az jelenti, hogy a japánok abból indulnak ki, hogy mindenki olyan jól nevelt, mint ők, akik még részegen is végrehajtják az utasításokat…



Arról egyelőre nincs szó, hogy összekötik a részeg sofőrt felismerő rendszert a mentőegységeket riadóztató funkcióval, tehát az autó pontos helyzetét elküldve tudna szólni a rendőrségnek, vagy hogy a biztonságos megállás funkcióra képes autó magától megszakítaná a részeg sofőr haladását. Amíg Magyarországon a zéró tolerancia miatt egyértelmű a helyzet, vajon azt meg tudja-e ítélni az algoritmus, más országokban legális-e még a sofőr alkoholszintje.

