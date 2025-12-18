Ritkán látni ekkora bukást, mindenki ezen szörnyülködik!

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 1 perc
Az egykerekezéssel nem volt gond, kerék nélkül azonban jött a nagy bukta!
bukta

Nem is szeretné tudni az ember, mekkorát zakózott ez a srác, miután kiesett robogójának első kereke. A mutatvány egyébként jól indult, de a saját motorja elé majd alá pottyanó első kerék katapultként lőtte ki a sisak nélkül menőző artistát.

Biztosan megemlegeti

Hogy lezúzta magát, az biztos, némi védőfelszereléssel tutira maradna még kedve motorra ülni - így azonban lesz ideje elgondolkodni a történteken.

 

