Ritkán látni ekkora bukást, mindenki ezen szörnyülködik!

Az egykerekezéssel nem volt gond, kerék nélkül azonban jött a nagy bukta!
Nem is szeretné tudni az ember, mekkorát zakózott ez a srác, miután kiesett robogójának első kereke. A mutatvány egyébként jól indult, de a saját motorja elé majd alá pottyanó első kerék katapultként lőtte ki a sisak nélkül menőző artistát.
Biztosan megemlegeti
Hogy lezúzta magát, az biztos, némi védőfelszereléssel tutira maradna még kedve motorra ülni - így azonban lesz ideje elgondolkodni a történteken.
