Ritkán látni ekkora bukást, mindenki ezen szörnyülködik!

Nem is szeretné tudni az ember, mekkorát zakózott ez a srác, miután kiesett robogójának első kereke. A mutatvány egyébként jól indult, de a saját motorja elé majd alá pottyanó első kerék katapultként lőtte ki a sisak nélkül menőző artistát.

Biztosan megemlegeti

Hogy lezúzta magát, az biztos, némi védőfelszereléssel tutira maradna még kedve motorra ülni - így azonban lesz ideje elgondolkodni a történteken.