Nagyon durva, mit vett elő két robogós a csomagtartóból

Leparkolás után valami nagyon meglepő került elő két csomagtartóból. Így szállított gyerekeket a két robogós.
Nem akármilyen felelőtlenséget követett el két robogós, akik a járművük csomagtartójában gyerekeket szállítottak. Leparkolás után úgy vették elő őket, mintha csak az ebédet hozták volna meg.

Szerencsés esetben csak a térfigyelő kamera pozícióját ismerve, a videó kedvéért tettek meg néhány métert így. Persze, akkor sem lennénk azért nagyon meglepve, ha ez rendszeresen előforduló műsorszám lenne...

Videón a két robogós:

 

