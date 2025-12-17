Leshetnek a pofátlan luxusautósok, mostantól így bánnak el velük - videó

A londoni Westminsterben élőket régóta bosszantja, hogy egy helyi luxushotel előtt állandóan szabálytalanul parkolnak a gazdag külföldiek autói. Az önkormányzat rendszeresen bírságolt ugyan, de hiába, mert a büntetéseket nem fizették be. Most egy Rolls-Royce tulajdonosán példát statuáltak.

A szaúdi rendszámú luxusautót feltették egy trélerre, majd néhány utcával odébb tettek le. Az akció után néhány másik szabálytalanul parkoló autó tulajdonosa önként keresett másik parkolóhelyet magának.

Videón a Rolls-Royce elszállítása:

Az önkormányzat világossá tette, hogy a jövőben sem fogják tolerálni a hasonló jellegű parkolást, legyen szó akár egy Lamborghiniről, vagy egy elektromos rollerről. A pofátlanul parkolók mostantól mind úgy járnak majd, mint a Rolls-Royce gazdája.