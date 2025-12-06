Emlékszik? Igazi vágyálom volt ez az autó!

Hírlevél
A 90-es évek elején igazi ásznak számított a svéd márka, később mégis eltűnt a radarról. Sokak szerint ez volt a Saab egyik legjobb korszaka.
veteránautós olvasnivalósvéd autó

A Saab hazánkban mindig is rétegmárkának számított. Sosem adtak el annyi autót, mint az Audi, a BMW vagy a Mercedes, ám a svéd gyártónak így is nagy rajongótábora lett. A 9000-es sorozat nemcsak a legbiztonságosabb, hanem a legkényelmesebb autók közé tartozott a 90-es években, így nyugodtan mondhatjuk, hogy rengetegen vágytak rá. Kivételeseknek adatott csak meg, hogy újonnan vegyenek egy 9000 CS-t, amelynek premierjéről 1991-ben számolt be az Autó-Motor magazin. 

Egy jobban felszerelt Saab 9000-es ára meghaladta 1991-ben a 3 millió forintot Fotó: Autowp
A Saab emeli a tétet

A SAAB-ról a legtöbb autósnak valami olyasmi jut eszébe, mintha azt mondanánk: az a hosszú svéd. Tudnak még néhányan arról, hogy ez a cég bizony kényes a jó hírére, ha a rozsda elleni védelemről van szó, de hasonló a helyzet, ha a biztonság kerül szóba. Nem tagadták meg magukat ezúttal sem, hiszen a frankfurti kiállításra elhozott SAAB 9000 CS, ha nem is mutatott mellbevágó változásokat, a maga csendes módján alaposan átformálódott. Az alakváltozás ez esetben nemcsak a formai megújulást jelenti, hanem az aktív és passzív biztonságot is szolgálja.

Alaposan átalakult a kocsi orr-része, a hűtőmaszk, a sárvédők. Változott a fényszóró, az első spoilerek. Hátul a karosszériaelemek formai változása mellett a C-idom, vagyis hátsó ajtóoszlop, a lökhárító, a világító egységek mutatnak a régítől eltérő képet. A további jelentős változás már a méretekben rejlik: ez a kocsi 94 milliméterrel hosszabb az első generációnál. Az újdonságok természetesen nem változtatják meg a kocsi megszokott képét: forma és funkció megférnek egymás mellett, méghozzá elegánsan. A vonalak változása finomított a SAAB amúgy sem rossz aerodinamikai tulajdonságain, javult a menetstabilitás és csökkent az oldalszél-érzékenység. Ezekkel a méretekkel már nyugodtan elmondhatja magáról a SAAB 9000, hogy ötszemélyes autó, és a csomagok szállítására is marad elegendő hely. Egyébként már erre is van szabvány: terjedőben az amerikai Large Car (nagykocsi)-méret az EPA norma szerint.

A kényelemre aligha lehetett panasz... Fotó: Autowp
Főszerepben a zajcsökkentés

Kényelmesen ülni azonban csak egy dolog, az autózásnak még jó néhány hatása van az emberre. A kocsi áttervezése alkalmából a SAAB mérnökei most a zajt vették üldözőbe. A kocsiban menet közben keletkező teljes koncertet vizsgálták, s igyekeztek kiszűrni és elhallgattatni azokat a zajokat, amelyeket károsnak ítéltek. Van ugyanis a zajoknak egy csoportja, amely ugyanúgy kellemetlen, de fontos, mert valamilyen információt hordoz a vezető számára. Károsnak ítélték, ezért új lengéscsillapítóval tovább csökkentették a vibrációt, amely az út felől támadja a kocsit. Megkettőzték az ajtók gumiborítását a szélzaj elleni védekezés jegyében. A motorházfedél is a korábbinál sűrűbb anyagtömítést kapott, hiszen ott már nem csak a zajt kell kiszűrni, de védelmet kell nyújtani a víz, a por, a szennyeződés ellen is. Végiggondolták és újratervezték az egész kocsi szigetelését, rezgéscsillapítását a zaj elleni komplex védelem jegyében.

A 2,3 literes topverzió 8,0 másodperc alatt érte el álló helyzetből a 100 km/órát Fotó: Autowp
A csúcsverzió végsebessége 230 km/óra volt

A SAAB 9000 CS-t négy különböző motorral szállítják, s csak külön megrendelhetőnek tüntetik fel a nem katalizátoros változatot. A variációs lehetőségeket az adja, hogy mind a kétliteres, mind a 2,3-as motor turbóval is rendelhető. A hátsó ajtóoszlop átalakítása egyben a tetőrész erősítését is jelenti, de mellette újabban az ajtók is rejtenek már egy erős védőelemet. Érdekesség, hogy a régi típus tömegét csak 3,5 kilogrammal haladja meg a megerősített új 9000 CS. Összefoglalva: a második generációs típus nemcsak új ruhába öltözött, de ez a „ruha” egyben komoly biztonságot is rejt magában.

 

 

