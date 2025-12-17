Ezt rengeteg autós rosszul tudja a közlekedési lámpákról

Az Origón nemrég írtunk arról, hogy a sárga jelzésen áthaladás nem az, aminek sokan gondolják. De nem csak a pontos jelentésével kapcsolatban van félreértés, azt is sokan rosszul tudják, hogy mennyi a sárga fényjelzés időtartama.

Ez ugyanis nem egységes: a lámpák fázisidő-terveit (zöld, sárga, piros) alapvetően a forgalmi viszonyokhoz és a haladási sebességhez igazítják. Általában az terjedt el a köztudatban, hogy a sárga fényjelzés lakott területen belül három másodpercig, 70 km/h-s korlátozásnál pedig legalább öt másodpercig tart.

Ne próbáld kitalálni, meddig tart a sárga!

A Kreszváltozás szerint tény, hogy ezek az értékek megfelelnek bizonyos tervezési gyakorlatoknak, de véletlenül sem kőbe vésett szabályok. A hatályos műszaki útügyi előírások alapján a tervezéskor a helyszíni forgalmi viszonyok, a járművek sebessége, a csomópont geometriája alapján kell meghatároznia a fázisidőket. Ez egyébként nem magyar sajátosság, így van más európai országokban is.

Meddig tart a sárga? Lehet, hogy nem addig, amíg gondolod...

Fotó: Mediaworks

Senki ne próbálja tehát megtippelni, meddig tart a sárga, hogy aztán ennek tudatában döntsön megállásról vagy a kereszteződésen való áthajtásról. Mert meglehet, hogy a tipp téves, és a tévedésnek akár súlyos következményei is lehetnek.

Ha a sárga fényjelzés megjelenik, alaphelyzet az, hogy meg kell állni. Ez alól csak akkor lehet mentesülni, ha a megállást már nem lehet biztonságosan végrehajtani.