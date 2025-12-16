Sávot akart váltani az M3-ason, az árokban végezte - videó

Esős időben közlekedett egy autó az M3-as belső sávjában, amikor a sofőrje hirtelen úgy döntött, hogy inkább a külsőben szeretne továbbmenni. Sávváltás helyett azonnal jött a baleset: az utolsó pillanatban észrevette ugyan, hogy vannak mellette, de emiatt túl hirtelen próbált korrigálni.

A nagy kormánymozdulat miatt az autó megcsúszott, majd meg sem állt az árokig. Szerencsére nem sérült meg senki.

Videón a peches sávváltás:

Az autópálya-kezelő szerint télen még fontosabb, hogy mindig az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjünk, és így válasszuk meg a sebességet is. Sávváltás előtt mindig győződjünk meg arról, hogy biztonsággal átsorolhatunk, és ha szükséges, mindig megfontolt mozdulatokkal korrigáljunk!