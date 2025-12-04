Hírlevél
Ayrton Senna

Megfiatalodva tér vissza Ayrton Senna kedvenc sportkocsija

2025. december 04. 14:41
Olvasási idő: 4 perc
Modern anyagokkal és műszaki megoldásokkal születik újjá az első NSX. Ayrton Senna kedvenc sportkocsija ma is tartja a lépést a konkurenciával.
Ayrton SennapininfarinaJAS Motorsportveteránautós hírHonda NSX

Ayrton Senna segítségével végezték a Honda NSX sportkocsi végső hangolását, amely olyan jól sikerült, hogy a tragikusan rövid életű F1-bajnok kedvenc sportkocsijának nevezte a végeredményt. Nem csoda, hogy az alumínium karosszériás kupé megjelenése óta rajongók álma, közülük a legtehetősebbek most a Pininfarina és az olasz JAS Motorsport jóvoltából modernizált változatot is kaphatnak. Tensei, azaz újjászületés néven készül az eredetihez hű megjelenésű, de minden porcikájában modernizált változat.

Ayrton Senna biztos örülne az általa hangolt Honda NSX modernizált változatának.
Könnyebb karosszériával, erősebb motorral és 6 fokozatú váltóval fiatalodik meg Senna kedvenc sportkocsija, az első Honda NSX
Fotó: JAS Motorsport

Vajon Ayrton Senna forog a sírjában? Minden Tensei-hez fel kell áldozni egy eredeti NSX-et!

Nem új autóról van szó, hanem fognak egy eredeti, első generációs Acura/Honda NSX-et, majd az alumínium vázig lecsupaszítják azt. Megszabadulnak a felesleges alumínium burkolatoktól, amelyek helyére a Pininfarina formatervezői által – az eredeti sportkocsi megjelenését is az olaszok készítették – megrajzolt karbon karosszériaelemeket szerelnek. Ezek széltében több helyet hagynak a felfüggesztésnek, nagyobb légbeömlő kerül a hátsó sárvédőkre, és módosítják az aerodinamikai csomagot is.

 

Utóbbiban segít nekik a JAS Motorsport, amely egyébként a több mint 3 évtizedes motorsport-tapasztalatait – ebből 28 évet a Honda partnereként éltek meg – felhasználva modernizálja a technikát. Egyelőre csak nagy vonalakban ismertek a változások, V6-os szívómotor dolgozik az ülések mögött, ami hatfokozatú kézi kapcsolású váltón keresztül hajtja a hátsó kerekeket. Itt is igaz, ami a karosszériánál: az eredetihez képest négy évtizeddel jobb anyagokat és műszaki megoldásokat használnak minden ponton.

 

A JAS Motorsport és a Pininfarina is még hallgat a részletekről, de a sajtóközleményből kiderül, hogy a JAS japán partnerének jóvoltából novemberben néhány meghívott rajongó már kipróbálhatta az autót Fuji Raceway versenypályán. Végül itt egy videó arról, ahogy Ayrton Senna padlógázon vezeti az eredeti Honda NSX-et, az ígéretek szerint ennél lesz sokkal vadabb a modernizált változat.
 

 

 

