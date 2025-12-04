Megfiatalodva tér vissza Ayrton Senna kedvenc sportkocsija

Ayrton Senna segítségével végezték a Honda NSX sportkocsi végső hangolását, amely olyan jól sikerült, hogy a tragikusan rövid életű F1-bajnok kedvenc sportkocsijának nevezte a végeredményt. Nem csoda, hogy az alumínium karosszériás kupé megjelenése óta rajongók álma, közülük a legtehetősebbek most a Pininfarina és az olasz JAS Motorsport jóvoltából modernizált változatot is kaphatnak. Tensei, azaz újjászületés néven készül az eredetihez hű megjelenésű, de minden porcikájában modernizált változat.

Könnyebb karosszériával, erősebb motorral és 6 fokozatú váltóval fiatalodik meg Senna kedvenc sportkocsija, az első Honda NSX

Fotó: JAS Motorsport

Vajon Ayrton Senna forog a sírjában? Minden Tensei-hez fel kell áldozni egy eredeti NSX-et!

Nem új autóról van szó, hanem fognak egy eredeti, első generációs Acura/Honda NSX-et, majd az alumínium vázig lecsupaszítják azt. Megszabadulnak a felesleges alumínium burkolatoktól, amelyek helyére a Pininfarina formatervezői által – az eredeti sportkocsi megjelenését is az olaszok készítették – megrajzolt karbon karosszériaelemeket szerelnek. Ezek széltében több helyet hagynak a felfüggesztésnek, nagyobb légbeömlő kerül a hátsó sárvédőkre, és módosítják az aerodinamikai csomagot is.

Utóbbiban segít nekik a JAS Motorsport, amely egyébként a több mint 3 évtizedes motorsport-tapasztalatait – ebből 28 évet a Honda partnereként éltek meg – felhasználva modernizálja a technikát. Egyelőre csak nagy vonalakban ismertek a változások, V6-os szívómotor dolgozik az ülések mögött, ami hatfokozatú kézi kapcsolású váltón keresztül hajtja a hátsó kerekeket. Itt is igaz, ami a karosszériánál: az eredetihez képest négy évtizeddel jobb anyagokat és műszaki megoldásokat használnak minden ponton.

A JAS Motorsport és a Pininfarina is még hallgat a részletekről, de a sajtóközleményből kiderül, hogy a JAS japán partnerének jóvoltából novemberben néhány meghívott rajongó már kipróbálhatta az autót Fuji Raceway versenypályán. Végül itt egy videó arról, ahogy Ayrton Senna padlógázon vezeti az eredeti Honda NSX-et, az ígéretek szerint ennél lesz sokkal vadabb a modernizált változat.

