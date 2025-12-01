Sírunk a röhögéstől, ezen az akción pörög az internet!

Felázott füves terület, némi gödörrel, elakadt autóval. A segítségül érkezett autó egy heveder segítségével neki is feszül a feladatnak, az aszfaltra igyekvő kocsi kerekei pörögnek is rendesen a sárban, de a dolog nem igazán akar összejönni.

Ide bizony autómentő kellett

A küzdelem végül nem várt fordulattal zárul, hiszen a kötél a vontatást végző autó hátsó futóművéből tépi ki a tekercsrugót és annak tányérját, így alighanem mindkét pórul járt autónak további segítségre volt szüksége. Tanulságos, tehát nem árt átgondolni, mit és hogyan hajt végre az ember, ha feltétlenül segíteni próbál! Vajon miért a rugóra kötötte a spanifert?