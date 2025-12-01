Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Sokkoló! A NATO súlyos lépést tervez Oroszország ellen – nagy baj lehet ebből

heveder

Sírunk a röhögéstől, ezen az akción pörög az internet!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyszerű vontatásként indult, nagy blama lett belőle!
Link másolása
Vágólapra másolva!
hevederaszfaltrasárbanrugóragödörsegítségkocsiakciókerék

Felázott füves terület, némi gödörrel, elakadt autóval. A segítségül érkezett autó egy heveder segítségével neki is feszül a feladatnak, az aszfaltra igyekvő kocsi kerekei pörögnek is rendesen a sárban, de a dolog nem igazán akar összejönni.

@mr_saxo Towing GONE WRONG! What was he thinking 🤣 Original video owner - MarkDude 📷 #gonewrong #towing #towingfail #viralvideo #viraltiktok #carfail #carfails #towinggonewrong #fail #trending #why #carguys #share #stitch #broken #carsoftiktok #cartok #fyp #fypシ #fypage #foryou #foryoupage #react ♬ original sound - Mr Saxo

Ide bizony autómentő kellett

A küzdelem végül nem várt fordulattal zárul, hiszen a kötél a vontatást végző autó hátsó futóművéből tépi ki a tekercsrugót és annak tányérját, így alighanem mindkét pórul járt autónak további segítségre volt szüksége. Tanulságos, tehát nem árt átgondolni, mit és hogyan hajt végre az ember, ha feltétlenül segíteni próbál! Vajon miért a rugóra kötötte a spanifert?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!