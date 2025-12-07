Csorgott a nyál a farmotoros típus után

A 70-es években nagyon másképp működött az autóipar és persze az autós szaksajtó is - többek között ez is kiderül az Autó-Motor 1976-ban megjelent cikkéből. A Skoda 120 GLS körül óriási volt a felhajtás, bemutatóját rengetegen várták!

4,16 méteres hosszával manapság kisautónak számítana a Skoda 120 GLS

Fotó: Autó-Motor

Nyitott kérdések voltak az új Skoda kapcsán

Közismert, hogy amióta csak léteznek újságok, képeslapok, a sajtó munkatársai igyekeznek újdonságokat, érdekességeket közölni azok hasábjain. Amikor pedig egy megjelent cikket, fényképet szenzációsnak lehet minősíteni, az bizony nagy elismerés. Nemrég a mi lapunk egyik fotója kapta ezt a dicséretet. Az Autó-Motor május 21-i számában „szenzációs kép jelent meg” írta a Pest megyei Hírlap munkatársa abban a cikkében, amelyet „Csehszlovákiai hétköznapok”, illetve „Készül az új Skoda” címen olvashattunk. A megdicsért kép – amelyet a tekintélyes megyei újság át is másolt lapunkból – joggal váltott ki nagy érdeklődést, hiszen a Skoda-gyár egyik újdonságáról, a 120-as modell GLS változatáról készült. Bevalljuk, jólesett a dicséret, hiszen magunk is nagyon megörültünk, amikor lapunk egyik barátja – különben neves közéleti személy – átadta nekünk privát felvételét a még csak kevesek által látott új modellről. A kép érdekességét így indokolta a megyei lapban megjelent írás: „Azért szenzációs ez a kép, mert olyan újdonságot mutat be, amelyről a gyár még nem adott ki semmiféle fotót. Az autós szaklap – az Autó-Motor is privát felvételt közöl. Különben rossz felvételt: a kép torzítva mutatja be a kocsi arányait”. Igen, a dicséretet követően ilyen megjegyzés is szerepelt abban a cikkben, így hát némi kommentárt kell fűznünk mind az elismeréshez, mind az elmarasztalásához... Először talán azt, hogy azóta a Skoda-gyárhoz közelálló csehszlovák kollégáink is tanulmányozták a lapunkban közölt képet. Semmiféle torzítást nem fedeztek fel rajta, sőt nagyon jó felvételnek tartották. Nos, ez eddig megnyugtató, rendben levő dolog, de a Skoda 120-as prototípusokkal összefüggésben maradnak még nyitott kérdések. Erre ugyancsak utalt a mi május 21-i számunkban megjelent képaláírás. Szó szerint: „Motorja 1174 cm³-es, négyhengeres, soros elrendezésű, vízhűtéses erőforrás – a kocsi orrába került, de arról, hogy mi lesz a sorsa a négyajtós, ötüléses, 835 kg önsúlyú kocsinak, még nem tudunk pontos választ adni ... Az autógyárak kísérleti osztályain, bemutatótermeiben mindig vannak érdekességek, de azt, hogy közülük melyik és mikor kerül futószalagra, mindaddig csak találgatni lehet, míg arról nem adják ki a hivatalos közleményt”. Ezt írtuk akkor, de a találgatások tovább folytatódtak, mert mi azóta újabb „szenzációs képeket” kaptunk. Most is az új Skodáról van szó, a prototípusok másik változatáról. És annak ellenére, hogy több próbakocsit futtattak mostanában előreépített motorral („...Skoda kehrt zum Frontmotor zurück” írta többek között ezekről a kísérleti példányokról tavaly a Stern tudósítója is) , a mi újabb fotóink arra mutatnak, hogy egyelőre mégsem térnek vissza Skodáék az orrmotorhoz, amely pedig az 1000 MB típus megjelenéséig (1964) jellemzője volt e gyár autóinak. Ez a változat, amelyről ezeket az újabb – ugyancsak nem hivatalos – fotókat kaptuk, olyan autó, amelynek orrában van a hűtő, de a motor mégsem elöl, hanem hátul kapott helyet, és természetesen a két hátsó kereket hajtja. Minden valószínűség szerint ez lesz az S-120 LS típus, 1147 cm³-es motorral. Ennek a kocsinak egyik képét láthatjuk címlapunkon, és ott bizonyára feltűnik, hogy a farmotoros kocsi orrának, tehát a csomagtartónak oldalról nyílik a fedele. Azt is megfigyelhetjük, hol kapott helyet a hűtő, és bár a kép nem mutatja, arról ugyancsak hallottunk, hogy a benzintank elkerült a kocsi orrából, sőt a pótkerék sem ott fekszik, ahol eddig volt.