Sokan rosszul használják ezt az autóban, balesetveszélyes lehet!

Sokan úgy gondolják, hogy az autó klímaberendezése kizárólag a hűtésre szolgál, és a nyár végével nyugodtan „téli álomra” szenderülhet. Ez azonban súlyos tévedés, hiszen a légkondicionáló nem csupán a nyári komfort záloga, hanem a téli közlekedésbiztonság egyik legfontosabb eszköze is. A hideg, csapadékos hónapokban a látási viszonyok alapvetően rosszabbak, amit a belső felületeken lecsapódó pára csak tovább nehezít. A modern klímaberendezések elsődleges feladata ilyenkor a levegő hatékony szárítása, amivel a kilátást akadályozó homályt pillanatok alatt megszüntetik.

A klímaberendezés megfelelő működése télen is fontos

Fotó: Technician Academy

A klímaberendezés és a párátlanítás

A leghatékonyabb páramentesítés elérése érdekében érdemes egy rögzült rutint kialakítani: a légáramot irányítsuk közvetlenül a szélvédőre, kapcsoljuk be a klímát, és ami a legfontosabb, mindenképpen külső keringetést használjunk. A belső keringetés télen kifejezetten káros lehet, mivel a bent ülők kilélegzett párája és a vizes ruhákból párolgó nedvesség újra és újra visszakerül az utastérbe, ami drasztikus és azonnali párásodást eredményez. A klíma ezzel szemben fizikailag vonja ki a nedvességet a levegőből, mielőtt az a hideg üvegfelületekkel érintkezne.

A biztonság mellett a műszaki állagmegóvás is fontos, hogy télen bekapcsoljuk a légkondicionálót, ugyanis a rendszer élettartamát jelentősen növeli, ha télen sem hagyjuk hetekig vagy hónapokig „állni”. Amennyiben a klímaberendezést sokáig nem kapcsoljuk be, a gumitömítések kiszáradhatnak, megrepedhetnek, ami gázszivárgáshoz és költséges javításokhoz vezethet. Éppen ezért hetente legalább egyszer érdemes néhány percre működtetni a berendezést, még akkor is, ha közben a fűtés is dolgozik. Ezzel biztosítjuk az alkatrészek kenését, és megelőzzük a járatokban a gombák és baktériumok megtelepedését, így tavasszal egy tiszta, jól működő rendszer vár majd minket.